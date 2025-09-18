Inondations à Touba : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye réagit enfin

Et pourtant, cela fait plusieurs semaines que les populations de Touba sont sorties pour demander de l’aide. Le ministre à fini par procéder au lancement d’un Plan d’Action d’Urgence pour Touba où d’importants moyens matériels, humains et financiers mobilisés.

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Docteur Cheikh Tidiane DIEYE a présidé une réunion stratégique, pour valider le plan d’action d’urgence de lutte contre les inondations dans la région de Diourbel, plus particulièrement à Touba.

La rencontre a rassemblé tous les acteurs institutionnels et opérationnels : le Gouverneur de la région de Diourbel, le Maire de Touba Mosquée, les Forces armées, la Brigade Nationale des Sapeurs pompiers, les services techniques du Ministère (ONAS, SONES, SEN’EAU, Directions de l’Assainissement et de la Prévention des Inondations), ainsi que des structures opérationnelles (AGEROUTE, SENTER, ADM, le Service national de l’hygiène), des organismes de bassin (OMVS, OMVG), des entreprises de travaux et l’Association des Acteurs de l’Assainissement.

Face à l’urgence, le Ministre a mis en place une méthode de mutualisation et de redéploiement des ressources existantes, permettant de mobiliser rapidement :

– près de 130 millions FCFA et 15 000 litres de carburant;

– des dizaines de camions hydro-cureurs, motopompes et électropompes à gros débit;

– Des engins d’excavation et de terrassement, près de 3 km de tuyaux de diamètre 200;

– un soutien logistique et humanitaire pour les familles sinistrées : tentes, matelas, moustiquaires, denrées alimentaires (dont plus de 200 millions FCFA engagés par la Mairie de Touba Mosquée, 5 tentes, 200 moustiquaires et 500 matelas offerts par la Gendarmerie).

Les mesures prioritaires décidées comprennent : ouverture de tranchées drainantes pour libérer les eaux, renforcement des dispositifs de pompage et de drainage, travaux de voirie, mobilisation de jeunes volontaires, interventions de l’Ageroute sur les voies dégradées et actions du Service National de l’Hygiène pour le saupoudrage et le délarvage.

Dr Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que la gestion des inondations est une responsabilité partagée et a confié au Gouverneur de la région de Diourbel le suivi et la coordination de la mise en œuvre du plan pour soulager rapidement les populations impactées.

Le Ministre se rendra cette semaine à Touba pour constater l’exécution du plan, rencontrer les populations touchées et échanger avec le Khalif général, le Porte-parole et les autorités religieuses sur les solutions d’urgence et les projets structurels à venir, visant un écoulement gravitaire durable des eaux pluviales vers la vallée du Sine.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn