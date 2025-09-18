Les conseils de Bassirou Dieng à son «grand» Déthié Fall

Réunion à 6h du matin : J’aurais conseillé à Grand Déthié FALL de ne jamais tenter ça

Qui connaît la psychologie sénégalaise, c’est que même s’il t’applaudit sur un fait, ils n’hésiteront jamais à te foudroyer si ta « tête » ne les intéresse plus. Et c’est en ce moment qu’ils commenceront à mettre du sable dans ton « couscous » et te rappeler certains faits. En principe, il n’y a rien de nouveau sous le soleil de voir des gens commençaient le travail à pareille heure. Si vous allez entre 4h et 5h du matin dans les arrêts cars, vous verrez énormément de monde composé essentiellement de braves dames se bousculaient pour aller au boulot. Ma mère, par exemple, se levait tous les jours à 4h du matin pour aller à la plage de Yarakh Kapa pour vendre des poissons et payer ma scolarité dans le privé de la CI à la Terminale. Elles sont d’ailleurs nombreuses ses mères et pères de familles qui font pareils quotidiennement. Mais sans bruit !

Rien n’empêche d’ailleurs à Monsieur le ministre des Transports, Déthié Fall, de faire pareil. Mais, le hic dans son initiative c’est cette communication de propagande derrière son initiative. Ce, depuis la veille de la réunion. La plus stratégique aurait été de tenir en douce cette réunion et après partager l’information au public. Et ensuite laissez les uns et les autres apprécier.

L’autre hic dans son initiative c’est aussi de prendre une telle initiative au moment ni ton deuxième chef, le Premier ministre, encore moins ton premier chef, le Président de la République, ne fait ça. Prendre donc une telle initiative, c’est comme si leur tempo d’auparavant n’est du tout pas le bon tempo.

Le rythme militaire est certes bon car nous devons énormément travailler pour faire avancer ce pays mais le faire en fonction de la réglementation du travail est meilleure. Ce qu’on attend du ministre Déthié, qui est un grand pour qui j’ai énormément de respect et de considération à cause de nos relations humaines, c’est de faire en sortir que les infrastructures sortent de terre dans des délais raisonnables. Le rôle d’un ministre c’est entre autre de bien manager ses équipes et de leur mettre dans un bon tempo. Il ne doit jamais commencer un rythme qu’il ne pourra ou ses collaborateurs ne pourront terminer. L’administration a ses réalités. Au début, tu peux les avoir comme un guide et son Chambellan mais quand tout sera défini chacun ne fera presque qu’à sa tête. Alors tempo tempo Grand. N’accélère pas car depuis 2000 on accélère la cadence mais rien. Alors, prends juste le bon rythme !

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance Présidentielle et Responsable Politique dans le département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)