Fillette tuée a Kahone : Les aveux du meurtrier

Les gendarmes de la brigade territoriale de Kaolack ont continué les investigations pour comprendre le mobile du crime qui laisse sans voix les populations du quartier Kanda Fodé Bayo, dans la commune de Kahone. Le présumé meurtrier de la fillette D. Sow (05 ans) a servi une autre version aux enquêteurs.

D’après Libération, après avoir déclaré, dans un premier temps, qu’il a tué la fille pour se venger de ses parents avec qui il se serait disputé, Lamine S. (30 ans) a changé de version. Il aurait soutenu qu’en pleine nuit, il se serait subitement mis en colère en pensant à son ex-copine, qui porte le même prénom que la fillette. Selon lui, c’est la raison pour laquelle il se serait défoulé sur la fillette. Il aurait également révélé qu’il a poignardé sa copine qui vit à Dakar avant de fuir à Kahone. Contre toute attente, il a rejeté, par ailleurs, la faute sur son père qui, d’après lui, ne l’a pas «bien éduqué ».

Toujours selon le journal, l’enquête a privilégié la thèse du crime rituel en raison de certains éléments. Dans la nuit des faits, D. Sow dormait à coté de ses trois sœurs quand elle a été enlevée par Lamine S. Ce dernier l’aurait conduit dans un bâtiment avant de la déshabiller et de la décapiter. Les constats auraient établi qu’aucun abus sexuel n’a été fait sur D. Sow et Lamine S. aurait été totalement lucide au moment de son acte.

Sa garde à vue devrait être prolongée jusqu’à lundi prochain pour permettre aux enquêteurs de cerner cette sordide affaire.