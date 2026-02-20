Procès d’Abdou Nguer : Le jugement renvoyé au 20 mars

Le chroniqueur Abdou Nguer devra prendre son mal en patience pour être jugé. Son procès, initialement prévu ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, a été renvoyé d’office au 20 mars 2026 par le juge.

Un report que Me El Hadji Diouf, Me Aboubacry Barro et Me Alioune Badara Fall, membres de la défense, ont déploré. En effet, le juge n’a pas permis aux avocats de formuler une demande de mise en liberté provisoire.

Abdou Nguer a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt pour « diffusion de fausses nouvelles » après avoir critiqué le communiqué du procureur de la République sur la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Ucad.

Source : Seneweb