Du nouveau dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie

Gros rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie. Libération renseigne que parmi les nouvelles arrestations figure un certain Cheikh Ahmadou Guèye, interpellé à Thiès. Se sachant traqué par les enquêteurs de la Brigade de recherches, le suspect a tenté une stratégie pour le moins originale : il s’est empressé d’épouser une femme la semaine dernière, espérant ainsi détourner les soupçons ou s’offrir une forme d’alibi, détaille la même source.

Le journal renseigne que cette manœuvre n’a toutefois pas empêché les gendarmes de mettre la main sur lui. Plus grave encore, pointe le quotidien d’information, Cheikh Ahmadou Guèye fait partie des suspects dont les tests médicaux se sont révélés positifs