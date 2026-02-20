Supporters sénégalais condamnés au Maroc : la défense dénonce une injustice et annonce un appel

Dix-huit supporters sénégalais, arrêtés à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Maroc et le Sénégal, ont été condamnés ce jeudi par un tribunal de Rabat. Les peines, jugées sévères par la défense, ont immédiatement suscité une vague d’indignation et une décision de faire appel dès ce vendredi.

Neuf des supporters ont écopé d’un an de prison ferme assorti d’une amende de 5 000 dirhams, six autres de six mois de prison et 2 000 dirhams d’amende, tandis que les trois derniers ont été condamnés à trois mois de prison et 1 000 dirhams d’amende. Un Français d’origine algérienne, impliqué pour avoir lancé une bouteille d’eau, a également reçu une peine de trois mois de prison et une amende similaire.

Pour Me Patrick Kabou, avocat des prévenus et inscrit au barreau du Gers en France, ce verdict est « incompréhensible ». Il dénonce une volonté de faire de ses clients des « boucs émissaires », alors que les incidents remontent à la finale du 18 janvier, marquée par des tensions après un penalty controversé accordé au Maroc dans les arrêts de jeu.

L’énoncé du jugement a provoqué des réactions vives dans la salle d’audience. Certains supporters ont refusé de quitter les lieux, et l’un d’eux s’est même évanoui sous le coup de l’émotion. Les avocats de la défense, dont Me Naïma El Guellaf, ont souligné que leurs clients, bien que reconnaissant des « regrets » pour les incidents, ont toujours clamé leur innocence. « Les deux peuples sont frères », a rappelé l’un des prévenus, implorant le tribunal de les laisser rentrer au Sénégal.

Me Kabou a également pointé du doigt les conditions de leur détention provisoire, qui a duré un mois, ainsi que le manque de preuves tangibles à leur encontre. Selon lui, les images des caméras du stade Moulay Abdellah, sur lesquelles s’appuie l’accusation, ne constituent pas des « preuves irréfutables ». Il a par ailleurs accusé un stadier, absent lors du procès, d’avoir déclenché les violences en lançant une chaise vers les supporters sénégalais après le penalty manqué de Brahim Diaz.

La défense a insisté sur l’absence de flagrant délit et demandé des peines alternatives, en vain. Le parquet, qui avait requis jusqu’à deux ans de prison ferme, a justifié sa position en évoquant une volonté délibérée de perturber le match et des violences diffusées en direct à la télévision.

Malgré les excuses présentées par les prévenus, le tribunal a maintenu sa décision. Les avocats, dont Me Jaouad Benaissi, ont exprimé leur « tristesse et déception » face à ce jugement, rendu après une longue délibération en pleine journée de ramadan.

Les supporters et leurs avocats ont annoncé leur intention de faire appel dès ce vendredi. Pour Me Kabou, cette affaire révèle des failles dans la gestion des preuves et une volonté de sanctionner sans nuance. « Tout dans cette affaire se dégonfle », a-t-il déclaré, réaffirmant la détermination de la défense à obtenir justice.