Le week-end en amoureux finit mal…la femme poignarde son compagnon

Un couple a décidé de se faire une petit week-end en amoureux. Ils ont loué une chambre d’hôtel à Montbonnot-Saint-Martin, en Isère.

Mais les choses ont mal tourné dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 février.

La femme, âgée de 41 ans, a roué de coups de poings son compagnon, l’a griffé et lui a porté un coup de couteau.

L’homme a alerté l’accueil de l’hôtel. La suspecte a été interpellée et placée en garde à vue.

Devant le Juge, la quadragénaire a affirmé que son concubin s’était poignardé lui même.

Cette femme a déjà été condamnée cinq fois, notamment pour des violences sur ses parents et sur un ancien compagnon. Dans l’attente du procès qui aura lieu le 27 avril prochain, le tribunal a décidé de mettre en exécution deux précédentes peines, soit dix mois de prison.

Quant à la victime, elle s’en est tirée avec des blessures légères.

