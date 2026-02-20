Diplomatie sportive à l’épreuve.. l’amère facture de la victoire sénégalaise au Maroc

Le verdict de la justice marocaine condamnant dix-huit supporters sénégalais à des peines de prison ferme suscite une vive émotion au Sénégal. Entre sentiment d’injustice sportive et nécessité de protection consulaire, cet incident met à rude épreuve l’axe Dakar-Rabat. Alors que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) peine à faire entendre sa voix, les regards se tournent désormais vers l’application urgente des conventions judiciaires bilatérales pour organiser le transfèrement des condamnés vers le territoire national.

Le verdict est tombé comme un couperet au Tribunal de Rabat, transformant une célébration footballistique en un véritable traquenard judiciaire pour dix-huit supporters sénégalais. Reconnus coupables de « violences » à l’issue d’une finale électrique, ces compatriotes ont écopé de peines de prison ferme allant de trois mois à un an. Cette décision, d’une sévérité inhabituelle pour des faits liés à l’effervescence des tribunes, soulève une vague d’indignation et interroge sur la sérénité des relations sportives entre deux nations historiquement liées.

La répartition des peines témoigne de la sévérité du magistrat marocain : neuf supporters ont été condamnés à un an de prison ferme assorti d’une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 FCFA. Six autres ont reçu une peine de six mois ferme avec une amende de 2 000 dirhams (près de 125 000 FCFA), tandis que les trois derniers purgeront trois mois de prison pour une amende de 1 200 dirhams (environ 75 000 FCFA). Cette gradation de la sanction, bien que relevant de la souveraineté judiciaire marocaine, est perçue par de nombreux observateurs comme une réponse disproportionnée à une passion sportive mal maîtrisée.

Au-delà de l’aspect purement juridique, plane l’ombre d’une rancœur sportive tenace. Pour beaucoup, le Royaume chérifien semble peiner à digérer ses récents revers face à la suprématie sénégalaise sur le continent, notamment lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN). En substituant la vengeance pénale à l’échec sportif des «Lionceaux» de l’Atlas, cette procédure judiciaire apparaît comme un acte inélégant, heurtant de front la fraternité séculaire qui lie le Sénégal et le Maroc.

Cet incident vient malheureusement gâcher la fête du ballon rond, dont l’essence réside dans le fair-play et le rapprochement des peuples. Prononcer des peines de prison ferme contre des supporters, dont le seul tort apparent fut de manifester bruyamment leur joie ou leur frustration, crée un précédent dangereux pour la sécurité des délégations étrangères. Au lieu d’apaiser les tensions nées d’une finale sous haute tension, la justice marocaine a choisi la voie de la répression, au risque de fragiliser l’axe diplomatique Dakar-Rabat.

Dans ce contexte de crise, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) se retrouve sous le feu des critiques. Malgré les précisions apportées par Bacary Cissé sur les détails du verdict, l’instance faîtière semble avoir manqué de poids et d’influence pour protéger ses supporters dès les premières heures de l’interpellation. Son incapacité à prévenir cette escalade judiciaire ou à obtenir une médiation sportive efficace révèle une fragilité dans la protection des intérêts des acteurs du football national à l’étranger.

L’heure n’est cependant plus aux récriminations sportives, mais à l’activation des leviers diplomatiques et juridiques. Le Sénégal dispose d’un outil précieux : la Convention judiciaire signée le 17 décembre 2004 à Rabat, portant sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des condamnés. Récemment ratifiée par le Parlement sénégalais en janvier 2025, cet accord offre une base légale solide pour permettre aux supporters de purger leurs peines sur le sol national.

L’application de cette convention permettrait de transférer les dix-huit condamnés dans un environnement plus favorable, loin de l’hostilité ressentie lors du procès. Une fois sur le territoire sénégalais, les autorités judiciaires locales auraient la latitude d’aménager ces peines, notamment par le biais de libérations conditionnelles ou de placements sous bracelet électronique. C’est une voie de sortie honorable qui permettrait de sauvegarder la dignité de nos compatriotes tout en respectant formellement le verdict rendu à Rabat.

Il est impératif que l’État du Sénégal fasse preuve de fermeté et de célérité dans ce dossier. La diplomatie sénégalaise est ici mise au défi de transformer ses accords de coopération en actes concrets de protection consulaire. Le rapatriement de ces supporters n’est pas seulement une question de solidarité nationale, c’est aussi un signal fort envoyé pour signifier que la liberté des citoyens sénégalais ne saurait être la variable d’ajustement d’une frustration sportive étrangère.

Si la fête du football a été ternie par l’amertume d’un procès aux relents de revanche, l’arsenal juridique existant offre une lueur d’espoir. Le Sénégal et le Maroc, liés par l’histoire et la géographie, se doivent de dépasser cet épisode malheureux en privilégiant la concertation judiciaire. L’application rigoureuse des accords de 2004 reste, à ce jour, le seul remède capable d’effacer le sentiment d’injustice et de ramener nos « enfants » à la maison.

La rédaction de Xibaaru