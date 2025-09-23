Financement libyen : L’intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Ziad Takieddine, intermédiaire franco-libanais impliqué dans plusieurs grands dossiers politico-financiers, est décédé mardi matin à Beyrouth à l’âge de 75 ans, des suites d’une crise cardiaque. Il était détenu depuis un mois dans une prison libanaise pour un litige privé.

Personnage clé de l’affaire du financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi, il avait affirmé avoir transporté plusieurs millions d’euros en liquide, avant de se rétracter puis de revenir sur ses déclarations. Cette volte-face lui avait valu une réputation de témoin instable et sulfureux.

Takieddine avait également été condamné à cinq ans de prison ferme dans le volet financier de l’affaire Karachi, un système de commissions occultes lié à des contrats d’armement. Installé au Liban depuis 2020 pour échapper à la justice française, il y avait connu plusieurs séjours en prison.

Né en 1950 dans une grande famille druze, il avait débuté comme publicitaire avant de s’imposer dans les milieux politiques et d’affaires grâce à son réseau et son rôle d’intermédiaire dans les contrats de défense. Sa mort survient deux jours avant la décision attendue du tribunal correctionnel de Paris dans le dossier libyen, qui devrait désormais déclarer l’action publique éteinte à son encontre.