Couac de l’ONU…l’entourage de Diomaye à l’épreuve de la réalité protocolaire

La situation actuelle du Président Bassirou Diomaye Faye est marquée par une attention accrue portée non seulement à ses actions, mais aussi à celles de son entourage. L’incident survenu lors de son discours aux Nations Unies est révélateur de ce phénomène. L’absence de son discours sur le pupitre a créé un moment de flottement, immédiatement capturé et diffusé sur les réseaux sociaux. Si l’incident lui-même peut être qualifié de mineur, la gestion de sa communication par l’entourage présidentiel a, en revanche, soulevé de vives interrogations.

Le protocole, souvent invisible lorsqu’il fonctionne sans accroc, devient l’objet de toutes les critiques en cas de défaillance. À New York, la faute semble avoir été commise, qu’elle soit de l’ordre d’une négligence des services des Nations Unies ou d’un manquement du protocole sénégalais. Dans un contexte où l’image du Sénégal sur la scène internationale est cruciale, un tel couac peut créer une perception d’amateurisme. Le silence initial de la Présidence aurait pu être une stratégie plus judicieuse, laissant l’incident s’éclipser de lui-même.

Cependant, la décision d’expliquer ce qui s’est passé a eu l’effet inverse. Le choix des porte-paroles pour cette clarification a été particulièrement problématique. C’est en effet un conseiller spécial et photographe du chef de l’État qui a pris la parole, suivi par le porte-parole de la présidence. Ce premier intervenant, bien qu’il ait un rôle important au sein du palais, ne semble pas être le plus approprié pour gérer une crise de communication d’une telle envergure. Cette démarche a conféré à la polémique une dimension supplémentaire.

Cette situation met en lumière une faille dans la chaîne de communication de la présidence. Le fait qu’un photographe soit amené à commenter publiquement un incident protocolaire soulève des questions sur la coordination et la hiérarchie des rôles au sein de l’équipe de communication. Un service de communication professionnel, bien structuré et aguerri, est essentiel pour une présidence. C’est à lui que revient la responsabilité de gérer les messages, de fournir les informations officielles et de désamorcer les polémiques.

L’explication avancée par l’entourage présidentiel, incriminant le prédécesseur du Président Bassirou Diomaye Faye pour avoir emporté le discours par des opposants comme Thierno Bocoum. «Avant le Président Diomaye, c’est Joko Widodo, Président de l’Indonésie, qui a pris la parole. Après lui, c’est Albert II, Prince de Monaco. Tous deux sont venus avec leurs discours qu’ils ont emportés en repartant, comme l’ont fait d’autres dirigeants, à commencer par Emmanuel Macron. À aucun moment, ces chefs d’État n’ont laissé traîner ou ramassé par erreur un texte qui n’était pas le leur», a-t-il commenté sur Facebook.

Cette gestion de crise a malheureusement transformé un incident mineur en un «mensonge d’État», selon les termes de l’ancien député Thierno Bocoum. La présidence, en cherchant à se justifier à tout prix, a donné à la polémique une portée disproportionnée, et a affaibli la confiance du public dans sa communication officielle. Cela démontre un manque de discernement et une certaine immaturité dans l’approche des critiques.

L’entourage du président Diomaye semble encore en rodage et doit apprendre à faire face aux défis de la communication moderne, où la moindre erreur est amplifiée par les réseaux sociaux. Une critique constructive de cet entourage révèle la nécessité de renforcer et de professionnaliser le service de communication de la présidence. Les communicants du palais doivent être les premiers à monter au créneau, et ce avec une stratégie claire et une parfaite maîtrise des faits.

Pour préserver l’image du président, son entourage doit faire preuve d’une plus grande rigueur. La polémique de l’ONU, bien que désagréable, est une occasion d’apprentissage pour l’équipe en place. L’objectif est de s’entourer de professionnels capables de faire de la communication une force et non une faiblesse, pour que le message et les actions du président ne soient plus éclipsés par des erreurs évitables.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn