Un cadavre sans tête ni membres repêché dans…l’Yonne

Un cadavre a été repêché lundi après-midi dans l’Yonne à Auxerre (89).

La macabre découverte a été faite au niveau de l’écluse de la chaînette. C’est le démarrage d’une péniche qui a provoqué la remontée du corps à surface.

Il s’agit d’un corps humain, sans tête, sans bras et sans jambes.

Ce tronc était en état de décomposition avancée. Pour l’instant, on ignore s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.

Les plongeurs des pompiers de l’Yonne sont arrivés sur place vers 17H45 et se sont mis à la recherche des parties manquantes du cadavre. Sans succès pour l’instant.

Accident, suicide ou acte criminel ? Une autopsie sera pratiquée afin d’identifier la victime et pour déterminer les causes de sa mort.

Source : F D