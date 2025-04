Le Sénégal fait partie des pays durement touchés par les coupes de l’aide américaine par le nouveau président, Donald Trump. Selon une analyse publiée le 26 mars par le Center for Global Development (CDG) et rapportée par Jeune Afrique, le pays dirigé par Bassirou Diomaye Faye fait partie des 9 nations africaines qui verront 100% des financements américains tout bonnement supprimés.

Aux Etats-Unis et dans le monde, tout le monde apprend à vivre sans l’USaid, l’aide américaine au développement auparavant accordée aux pays en difficulté. Certains, cependant, vont avoir plus de mal à s’en faire que d’autres, face aux coupes budgétaires inégalement réparties. En effet, en Afrique, 9 pays ont vu l’intégralité des financements alloués purement et simplement coupés. Il s’agit de la Guinée, de la Sierra Leone, du Maroc, de la Tunisie, de l’Eswatini, de la Mauritanie, de la Gambie, des Comores et donc du Sénégal.

Pour le « pays de la Téranga », les financements supprimés équivaut à 128,82 millions de dollars, soit un peu plus de 77 milliards Fcfa. Un coup dur pour le nouveau gouvernement dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, puisque les financements coupés concernent des secteurs de la compétitivité du secteur privé, de l’enseignement supérieur, de la promotion de la démocratie ou encore les infrastructures, la promotion de la bonne gouvernance, l’éducation de base, la planification familiale, le commerce et l’investissement, lit-on sur Seneweb.