FMI : Kristalina Georgieva salue la transparence du Sénégal sur le dossier du misreporting

La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, est revenue ce jeudi sur l’affaire du misreporting sénégalais. Devant la presse, elle a tenu à féliciter les autorités sénégalaises pour avoir « mis au jour un important problème de fausses déclarations ».

Adoptant un ton plus nuancé, la patronne du FMI a reconnu la démarche de transparence du gouvernement : « Une dette était cachée, et elles l’ont révélée », a-t-elle affirmé. Selon elle, il a fallu du temps pour en identifier les causes, mesurer l’ampleur du problème et définir les mesures correctives. « Mais nous avons maintenant les choses au clair », a-t-elle assuré.

Mme Georgieva a également indiqué que, désormais, le Sénégal a fourni tous les éclaircissements nécessaires à l’institution de Bretton Woods et a officiellement sollicité un nouveau programme avec le FMI. « Je peux vous assurer qu’ils ont fait la demande, et nous avons répondu immédiatement », a-t-elle précisé.

La Directrice générale a rappelé avoir récemment rencontré la délégation sénégalaise pour une discussion « très constructive » sur les objectifs et modalités de mise en œuvre du futur programme.

« Nous allons envoyer une équipe au Sénégal immédiatement après les Assemblées annuelles. Nous avons donc agi dès que les conditions l’ont permis », a conclu Kristalina Georgieva, soulignant la volonté commune du FMI et du Sénégal d’avancer dans un esprit de transparence et de coopération renforcée.