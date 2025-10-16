Diomaye plaide pour une renaissance du livre et de la lecture au Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi matin la cérémonie d’ouverture du Forum national sur le livre et la lecture, un rendez-vous majeur consacré à la refondation de la politique culturelle et à la relance du secteur du livre au Sénégal.

Ce forum, présenté comme un véritable laboratoire d’idées, réunit écrivains, éditeurs, bibliothécaires, enseignants, chercheurs et acteurs du monde littéraire autour d’une même ambition : faire du livre et de la lecture des leviers de transformation culturelle, éducative et citoyenne pour le pays.

Dans son discours d’ouverture, le Chef de l’État a magnifié la puissance émancipatrice du livre, soulignant qu’il « libère, inspire et façonne les aspirations des peuples ainsi que les idéaux des Nations ».

Évoquant un souvenir personnel, le Président Faye a confié : « J’ai aimé la lecture car j’ai toujours vu mon père lire. » Une déclaration intime et touchante qui illustre le rôle déterminant de la famille dans la transmission du goût du savoir et de la curiosité intellectuelle.

Enfin, le Chef de l’État a réaffirmé la volonté ferme du gouvernement de faire du livre un instrument central de la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère, fidèle à l’idéal d’une nation éclairée par la connaissance et la culture.