Auchan Sénégal applique une taxe de 1 % sur tous les paiements en espèces

Auchan-Sénégal informe sa clientèle de l’entrée en vigueur d’une nouvelle taxe sur les achats réglés en espèces. Conformément à la loi n°2025-18 du 27 septembre 2025, un droit de timbre de 1 % est désormais appliqué à tous les paiements en numéraire, quel qu’en soit le montant.

Dans un communiqué, l’enseigne de grande distribution précise que cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’État sénégalais de mieux encadrer les transactions en liquide et de renforcer la collecte fiscale.

Le droit de timbre ainsi perçu sera collecté par Auchan pour le compte de l’État et intégralement reversé au Trésor public, souligne l’entreprise.