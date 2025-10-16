Le Madagascar suspendu de l’Union africaine après le coup d’État militaire

L’Union africaine (UA) a réagi rapidement à la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. Dans un communiqué publié mercredi 15 octobre, son Conseil paix et sécurité a annoncé la suspension immédiate de la Grande Île de toutes les instances de l’organisation panafricaine. Cette mesure place Madagascar aux côtés de plusieurs autres pays africains déjà exclus pour cause de coups d’État militaires.

L’Union africaine condamne fermement la prise du pouvoir par la force, qu’elle qualifie de « changement inconstitutionnel » contraire à ses principes fondateurs. Elle exige un rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel et interdit toute participation du pays à ses activités et institutions tant que la légalité démocratique n’aura pas été rétablie.

Le Conseil paix et sécurité a également appelé les forces armées malgaches à cesser toute ingérence dans la vie politique, avertissant que des sanctions individuelles pourraient être imposées aux responsables du coup d’État. Il prône la mise en place d’un gouvernement de transition civil, l’organisation d’élections libres et transparentes ainsi qu’un dialogue national inclusif pour restaurer la stabilité.

L’Union africaine a, par ailleurs, salué l’initiative de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe), qui a décidé d’envoyer une mission de médiation à Madagascar. Dirigée par l’ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, cette délégation aura pour mission de « faciliter un retour rapide à l’ordre constitutionnel ».

Cette suspension marque une nouvelle étape dans la série de crises politiques qui secouent le continent, et met en lumière la position ferme de l’Union africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.