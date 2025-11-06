FMI-Sénégal : Un nouvel accord de coopération économique en vue

Le gouvernement sénégalais et le Fonds monétaire international (FMI) s’apprêtent à conclure un nouveau programme de coopération après plusieurs mois de discussions intenses autour des finances publiques.

« À ce stade, nous avons réalisé d’importants progrès dans nos échanges sur la politique économique, les réformes à mettre en œuvre et les mesures correctrices liées à la dette non dévoilée », a déclaré Edward Gemayel, chef de mission du FMI pour le Sénégal, lors d’un entretien accordé à l’APS et au journal Le Soleil, jeudi à Dakar.

Les discussions, presque bouclées, se poursuivront virtuellement entre Dakar et Washington. Edward Gemayel s’est par ailleurs félicité de la solidité de l’économie sénégalaise, dont la croissance est estimée à 8 % en 2025, malgré les tensions budgétaires. Il prévoit toutefois « une légère baisse l’an prochain » en raison du recul temporaire de la production d’hydrocarbures, tout en soulignant que « les secteurs non pétroliers continueront de croître ».

Le représentant du FMI a salué les efforts budgétaires du gouvernement, rappelant que le déficit, qui s’élevait à près de 13,5 % du PIB en 2024, devrait tomber à 7,8 % cette année, selon les données disponibles pour les neuf premiers mois. La loi de finances pour 2026, actuellement examinée par le Parlement, fixe un objectif de déficit à 5,4 % du PIB, signe de la volonté des autorités « de remettre la dette sur une trajectoire descendante ».

Enfin, Edward Gemayel a tenu à souligner « la transparence et la rigueur » dont fait preuve le gouvernement sénégalais depuis un an et demi. « C’est un élément essentiel », a-t-il insisté, avant de conclure : « Nous espérons finaliser très prochainement un accord avec le Sénégal. »