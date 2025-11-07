Il regarde du porno et laisse sa fille mourrir de chaud…dans sa voiture

Le père dont la jeune fille est décédée seule dans une voiture stationnée en plein soleil a été retrouvé mort le jour où il devait aller en prison.

Cet Américain de 38 ans avait plaidé coupable le mois dernier de la mort de la petite Parker, reconnaissant l’avoir laissé dans sa voiture, garée dans l’allée de son domicile de Marana (États-Unis), pendant qu’il regardait du porno, buvait de la bière et jouait à des jeux vidéo.

Mais quelques heures seulement avant de devoir se présenter à une audience à l’issue de laquelle il devait aller en détention, Christopher Scholtes s’est suicidé au domicile familial, a déclaré la procureure du comté de Pima Laura Conover, citée par ABC Arizona.

« Nous nous attendions à ce qu’il comparaisse devant le tribunal ce matin. Mais au lieu de venir rendre compte de ce qui s’est passé ici, nous avons été informés, et nous confirmons, que le père de famille s’est suicidé la nuit dernière », a-t-elle précisé.

Après avoir rejeté en mars dernier une négociation de peine qui l’aurait condamné à dix ans de prison, Christopher Scholtes risquait entre 20 et 30 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée, suite à un deuxième accord de plaidoyer. Ce mercredi, il devait comparaître devant le tribunal pour être placé en détention provisoire en attendant le prononcé définitif de sa peine, le 21 novembre

« Je t’avais dit d’arrêter de les laisser dans la voiture »

Le père de trois enfants avait d’abord affirmé avoir laissé Parker dans la voiture avec la climatisation à fond pendant 30 minutes parce qu’il ne voulait pas la réveiller. Mais selon les documents judiciaires, il a regardé des contenus pornographiques tout en buvant des bières pendant plus de trois heures, jusqu’à ce que son épouse Erika rentre chez elle à 16 heures et trouve sa fille inconsciente dans la voiture.

La fillette a été déclarée morte une heure plus tard au Banner University Medical Center, l’hôpital dans lequel sa mère travaillait comme anesthésiste.

Les deux autres filles de Christopher Scholtes ont déclaré aux policiers que leur père avait pour habitude de les laisser seules dans la voiture pendant qu’il « se laissait distraire en jouant à ses jeux » selon les rapports de police.

Une version confirmée par les SMS échangés entre Christopher et Erika après le drame. « Je t’avais dit d’arrêter de les laisser dans la voiture. Combien de fois te l’ai-je dit ? », lui écrivait alors sa femme. Un message auquel le trentenaire avait répondu en présentant ses excuses, conclu par un terrible élan de conscience : « Comment ai-je pu faire ça ? J’ai tué notre bébé… »

Source : Le Parisien