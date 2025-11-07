En sortant de son bain…un ado meurt électrocuté par son téléphone

Le drame s’est produit mercredi soir au domicile familial dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Un adolescent de 16 ans est sorti de son bain et a été électrocuté par son téléphone portable en charge dans la salle de bains.

C’est sa mère qui a découvert son fils inanimé.

Sa maman lui a prodigué un massage cardiaque, suivant les recommandations que lui donnaient par téléphone les sapeurs-pompiers en attendant l’arrivée des secours.

En vain.

Le garçon n’a pas survécu. Il présentait des traces de brûlures au poignet et au torse.

C’est le même jour, qu’à Paris, une lycéenne de 17 ans est morte électrocutée en consultant dans son bain son téléphone en charge.

Source : F D