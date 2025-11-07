Pape Malick Ndour présenté au juge du PJF ce vendredi

Pape Malick Ndour, coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR), a été placé en garde à vue hier, jeudi. Il sera présenté ce vendredi au juge d’instruction du premier cabinet du Pool judiciaire financier. M. Ndour est poursuivi pour « association de malfaiteurs et complicité de détournement de deniers publics ».

Son arrestation fait suite à l’inculpation de Mamina Daffé, ancien coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

Ce dernier a été écroué par le juge du Pool financier pour des faits de « détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux ». Les montants présumés détournés dans cette affaire s’élèveraient à environ 682 millions de francs CFA.