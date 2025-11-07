Affaire Prodac : les dessous de l’arrestation de Pape Malick Ndour

L’arrestation de Pape Malick Ndour, coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR, ex-parti au pouvoir), éclaire enfin les circonstances entourant sa mise en cause. Ni le rapport de la Cour des comptes ni les précédentes enquêtes n’avaient permis de telles révélations. Selon L’Observateur, tout est parti d’un rapport d’expertise commandé en janvier dernier par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), dans le cadre de l’affaire impliquant Mamina Daffé, ancien coordonnateur du Programme national des Domaines agricoles communautaires (Prodac), et Ibrahima Cissé, dirigeant de la société Tida.

Ce rapport, versé au dossier après que le juge a sollicité les réquisitions finales du parquet, a conduit le procureur financier à déposer un réquisitoire supplétif. Celui-ci a requis la poursuite de Pape Malick Ndour ainsi que de Khadim Bâ, directeur général de Locafrique, dans une autre affaire.

Les experts ont mis en évidence plusieurs irrégularités financières, notamment des paiements non documentés estimés à plus de 2 milliards de francs CFA — 2,273 milliards selon le journal, 2,7 milliards d’après certaines sources judiciaires.

Face aux enquêteurs, Pape Malick Ndour a vigoureusement contesté les accusations et dénoncé le caractère arbitraire de son arrestation. Concernant la retenue de garantie du Domaine de Séfa, il a précisé qu’il ne dirigeait pas encore le Prodac au moment des faits et qu’il ne disposait donc d’aucune compétence pour ordonner un paiement.

S’agissant des 2 milliards de francs CFA destinés au matériel de Sangalkam, l’ancien ministre de la Jeunesse a expliqué avoir simplement relancé la société Locafrique, en reprenant les références de courriers signés par son prédécesseur, afin de s’enquérir de la situation des paiements. Locafrique lui aurait alors confirmé par écrit que les règlements avaient bien été effectués.

Pour étayer ses propos, Ndour a invité les enquêteurs à consulter une vidéo YouTube intitulée « Sangalkam : les travaux du Dac en mode fast track », qui, selon lui, prouve la présence effective du matériel sur le site. Il a également renvoyé les autorités vers les services des Douanes du Port de Dakar, seuls, selon lui, habilités à confirmer le matériel dédouané à l’époque.