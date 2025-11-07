Négociations avec le FMI : le ministère des Finances annonce des avancées majeures

Sous la conduite du ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, les négociations pour un nouveau programme, officiellement lancées à Washington, se sont poursuivies à Dakar. Des progrès significatifs ont été enregistrés sur les principaux axes: LFI 2026, consolidation budgétaire et réformes de la gestion des finances publiques, selon un communiqué de la Cellule de Communication du ministère des Finances.

Dans le même temps, le ministère informe que Projet de Loi de Finances 2026 a été présenté, ce jour, par le ministre des Finances et du Budget, à la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale. “Il repose sur trois choix structurants rétablir les équilibres macroéconomiques, moderniser la gestion budgétaire et financer un développement endogène, inclusif et durable”, précise le communiqué.

Le texte souligne également que les indicateurs confirment une dynamique positive avec notamment une croissance d’environ 8% en 2025. Pour 2026, les perspectives sont positives: croissance projetée à 5%, inflation maîtrisée à 3,1% et pression fiscale attendue à 23,2% contre 19,3% en 2025, traduisant l’impact du Plan de Redressement Économique et Social (PRES).

Dans cette logique de transparence et de responsabilité, le ministre réaffirme, selon le communiqué, l’engagement du Gouvernement à ramener le déficit à 7,8% en 2025, puis 5,37% en 2026, pour atteindre la norme de convergence UEMOA de 3% dès 2027.