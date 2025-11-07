L’APR tente la reconquête…mais ses ténors font silence face au Pastef

L’installation du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) ce jeudi 6 novembre 2025 s’est transformée en plateforme de critiques acerbes de l’ancien président Macky Sall contre le nouveau pouvoir. Pourtant, au-delà de la rhétorique enflammée, l’événement a révélé une divergence notable entre la détermination affichée par l’ex-chef de l’État et l’engagement réel des grandes figures du parti sur le front de la résistance.

La cérémonie a mis en avant les ralliements du Capitaine Dièye et du Major Kandji. Si l’intégration de ces personnalités, issues du corps militaire ou de la société civile, revêt une portée symbolique en termes d’ouverture et d’ancrage dans certains secteurs, leur poids politique actuel est considéré comme « poids plume » par les analystes. Ils n’apportent pas, pour l’instant, la puissance électorale ou la force de frappe médiatique et organisationnelle nécessaire pour contester frontalement la domination du camp PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Ces ralliements visent à donner une image de renouvellement, mais ils peinent à masquer le déficit de figures de premier plan prêtes à prendre des risques.

Le point le plus frappant de cette tentative de reconquête est la discrétion, voire l’absence, de plusieurs ténors et poids lourds qui ont marqué les années de pouvoir de Macky Sall. De nombreuses figures de l’APR, autrefois omniprésentes dans le débat public et sur le terrain, ont adopté une attitude de retrait stratégique depuis la défaite électorale. Que ce soit par prudence, par réorientation professionnelle ou par attente d’un signal politique plus clair, leur silence affaiblit considérablement l’impact de l’offensive lancée par l’ancien président depuis l’étranger.

Le discours combatif de Macky Sall, lu par Me Sidiki Kaba, est un appel au réveil, mais il est mené à distance. Cette résistance « timide » et par procuration, depuis le Maroc, soulève des interrogations sur la capacité de l’ancien président à galvaniser les troupes et à imposer un rythme à l’opposition. Le leadership à distance est difficile à maintenir face à un pouvoir en place qui contrôle les leviers de l’État. Pour que le message de « régression » soit audible et crédible auprès des Sénégalais, il nécessite un engagement physique et constant des cadres sur le terrain.

L’APR se trouve face à un dilemme. D’un côté, elle doit dénoncer les dérives présumées du nouveau régime pour consolider sa base et attirer les déçus. De l’autre, elle doit éviter une confrontation trop frontale qui pourrait être perçue comme de l’amertume ou une tentative de déstabilisation. Le silence des ténors pourrait être interprété comme une prise de distance stratégique pour ne pas s’exposer inutilement, mais il donne aussi l’image d’un parti divisé ou hésitant. Pour freiner l’avancée de Pastef, l’APR doit impérativement transformer sa rhétorique en une force d’opposition unie, visible et agissante sur le terrain politique intérieur.

Autrefois puissant grace à sa coalition, Benno Bokk Yakaar, l’APR n’est plus que l’ombre de lui-même face au parti Pastef. Avec Ousmane Sonko à sa tête, le parti au pouvoir a réussi à réduire l’opposition à sa plus simple expression. Face à un Pastef jeune, le parti de Macky Sall s’épuise avec des leaders qui peinent à gagner le cœur de cette jeunesse qui est une force motrice non négligeable.

Il sera difficile pour l’ancien parti au pouvoir de revenir dans le jeu politique. C’est bien bon d’accueillir de nouveaux venus. Mais le parti de Macky Sall devrait d’abord commencer par voir comment il peut rallier les jeunes à sa cause. Ils sont l’artisan de la victoire du Pastef. Avec une jeunesse engagée, tout parti peut réussir se hisser au sommet. Désormais, l’APR est face à son destin. La reconquête du pouvoir ne sera pas une mission aisée. Il leur faudra beaucoup de tact pour réussir à doubler le Pastef.

