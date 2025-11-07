Sept fréquences de Walf FM coupées par la TDS

La Télédiffusion du Sénégal (TDS) a coupé les signaux de Walf FM dans sept régions : Saint-Louis, Louga, Fatick, Kaffrine, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Le PDG du groupe du Front de terre, Cheikh Niass, juge la décision inélégante. «La moindre des choses, c’est d’aviser avant de couper», soupire le patron de presse, repris par Wal fadjri Quotidien, le titre de son groupe.

Cette décision de la TDS serait liée à des dettes non réglées. «La direction de Walf reconnaît des factures impayées en violation des clauses du contrat de co-localisation liant la TDS-Sa à Walf», rapporte le quotidien d’information repris par Seneweb.

Mais, poursuit la même source, elle invoque «la situation financière difficile que traverse le secteur de la presse [et qui ne l’épargne pas]. À cela s’ajoute la rétention par l’État du fonds d’appui à la presse».