Affaire Amadou Sall : Bonne nouvelle pour Ndèye Seynabou Ndiaye

Mes Souleymane Ndéné Ndiaye, Seydou Diagne et Souleymane Soumaré, avocats de la dame Ndéye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Sarl ont eu gain de cause devant la Cour suprême du Sénégal. La plus haute juridiction a cassé, ce 6 novembre 2025, l’arrêt qui refuse sa mise en liberté provisoire et a renvoyé le dossier au pool judiciaire financier pour qu’elle transmette la question et le dossier au Conseil constitutionnel. Ndèye Seynabou Ndiaye reste néanmoins en détention.

Les conseils de la dame avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire, rejetée par le président du collège des juges d’instruction. Me Souleymane Soumaré a fait appel, soulevant l’exception d’inconstitutionnalité de la loi sur le blanchiment. Le juge ayant refusé de saisir et de transmettre le dossier au Conseil constitutionnel, la défense s’est pourvue en cassation

Ndèye Seynabou Ndiaye est poursuivie pour escroquerie sur des deniers publics et association de malfaiteurs.

Source : Seneweb