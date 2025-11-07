Dakar : Le rassemblement du Collectif Niakhtou National interdit par le préfet

Le préfet du département de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a opposé une fin de non-recevoir à la déclaration de rassemblement déposée par le Collectif Niakhtou National. Prévu le samedi 8 novembre de 17h à 21h sur le terrain de Sacré-Cœur 3, en face de la VDN, l’événement a été jugé incompatible avec les impératifs de sécurité et de fluidité de la circulation.

Dans une lettre officielle datée du 6 novembre, le préfet souligne que l’enquête menée par les services compétents a révélé des risques de troubles à l’ordre public et de perturbations importantes de la circulation dans cette zone stratégique. Malgré une ouverture des organisateurs à une éventuelle relocalisation, ceux-ci ont confirmé leur choix initial, conduisant ainsi l’administration préfectorale à refuser l’autorisation.

« Il n’est malheureusement pas possible de donner une suite favorable à votre requête », écrit le préfet, tout en précisant que l’administration reste ouverte à une discussion constructive pour identifier un autre lieu approprié.