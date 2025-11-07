Touba : Une femme retrouvée morte dans une maison abandonnée

Une femme d’une quarantaine d’année a été retrouvée morte jeudi, dans une maison abandonnée à proximité du marché Ocass Touba sur la route de Ndiobène Taye. Selon le rapport du médecin légiste cité par Pressafrik, il s’agit d’une mort violente, causée par deux contusions à la tête.

La maison dans laquelle elle a été retrouvée fait partie de celle abandonnée à cause des inondations. Une équipe de pompage, venue pour évacuer les eaux, ont trouvé le corps sans vie de la femme non encore identifiée.

Alertés par les habitants, les éléments du commissariat de Ndamatou (Touba) se sont rendus sur les lieux. Après avoir procédé aux constats d’usage, les sapeurs-pompiers de Touba ont transporté le corps à la morgue de l’hôpital.

Les autorités policières ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort de cette femme. Par ailleurs, le délégué du marché Ocass, Sény Dieng, a appelé à renforcer la sécurité dans cette zone commerciale.