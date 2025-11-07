Pathé « Souss » placé sous mandat de dépôt…il sera jugé lundi prochain

Déféré par la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar pour incitation à la débauche, notamment à travers la promotion de la consommation de drogue (kush) sur les réseaux sociaux, le célèbre influenceur Pathé Ba, 33 ans, alias « Pathé Souss », a été placé sous mandat de dépôt.

Selon des sources de Seneweb, il comparaîtra en flagrant délit le lundi 10 novembre 2025 devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Très populaire sur TikTok, où il s’était bâti une solide notoriété grâce à ses vidéos virales, Pathé Souss publiait régulièrement des contenus jugés indécents, dans lesquels il incitait à la consommation de drogue dure communément appelée “souss”. Ses publications, massivement partagées depuis son compte “Pathe221Ramsess”, ont fini par attirer l’attention des enquêteurs de la BR de Keur Massar.

Lors de son interpellation, les gendarmes lui ont demandé de révéler la provenance de la drogue qu’il exhibait dans ses vidéos. L’influenceur a alors accepté de collaborer, en passant une commande de 10 g de “souss” auprès d’un dénommé Cheikh. Mais lors de la livraison, le dealer, venu à moto, aurait pressenti une embuscade et pris la fuite avant d’éteindre son téléphone.

