Ousmane Sonko mobilise ses troupes à la veille du TERA-MEETING du Pastef

À la veille du grand TERA-MEETING du parti Pastef, prévu ce 8 novembre, le président Ousmane Sonko a adressé un message solennel à ses responsables, militants et sympathisants. Dans cette communication, il a fixé des directives claires pour garantir le succès et le bon déroulement du rassemblement.

Appelant à une forte mobilisation, Sonko a souligné l’importance stratégique et symbolique de ce meeting. « Ce sera un rassemblement exceptionnel, du jamais vu dans l’histoire du Pastef. Il faut qu’il soit une grande réussite. L’engouement et la détermination des responsables et militants me rassurent déjà », a-t-il déclaré, tout en invitant ses partisans à une organisation rigoureuse.

Anticipant une forte affluence venue des différentes régions du pays, le leader du Pastef a insisté sur la sécurité routière. Il a demandé aux chauffeurs de respecter scrupuleusement le Code de la route et de « rouler doucement et correctement » afin d’éviter tout accident.

Sur le déroulement du meeting, Ousmane Sonko a mis l’accent sur la discipline et la sérénité, rappelant que des annonces importantes seront faites. « Je demande à tout le monde d’être calme et attentif pendant les discours. Cela permettra à l’assistance, comme à ceux qui suivront à la télévision, de bien recevoir les messages », a-t-il indiqué.

Le président du parti a toutefois précisé que l’ambiance et le folklore ne sont pas interdits, mais doivent se dérouler « avant et après les discours », afin de préserver la clarté des interventions.

Enfin, Sonko a conclu son message en lançant un appel à la responsabilité civique pour préserver la propreté du site. « Après le rassemblement, je prie tout le monde de rentrer tranquillement. Mais pour la salubrité, je demande aux militants de la région de Dakar de revenir nettoyer les lieux le lendemain », a-t-il exhorté.