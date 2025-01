Foncier sénégalais : Sonko demande l’annulation de plusieurs lotissements

Au terme de la prorogation de la mesure de suspension concernant certains lotissements à Dakar et dans plusieurs localités à l’intérieur du pays, le Comité technique sur la gestion du foncier a remis ses rapports. Ces derniers concernent les lotissements de Hangar des pélerins, Boa, Recasement 2, Eogen, Ergen-Extension Pointe Sarène, Ndiébène Gandiol, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Mbour IV et la Nouvelle-Ville de Thiès.

Cette remise de rapports a été l’occasion pour le chef du gouvernement Ousmane Sonko de donner des instructions précises, en particulier au ministre des Finances et du Budget, afin que des mesures soient prises pour annuler plusieurs lotissements. En ce qui concerne les lotissements Eogen et Eogen-Extension, situés sur une zone militaire, il a été ordonné leur annulation, à en croire nos confrères du journal Les Echos.

Le gouvernement a également suggéré d’étudier la possibilité de relocaliser le projet du stade municipal de Ouakam sur une partie de ces terrains. Par ailleurs, toutes les attributions réalisées sur la portion de terrain entre l’océan et la VDN des PUD de Guédiawaye et Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh devront être annulées. Les équipements publics seront réaménagés dans les nouvelles zones d’aménagement, comme le précise le rapport remis au ministre Cheikh Diba.

Concernant les lotissements de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, soumis à des litiges, un réaménagement doit être envisagé en prenant en compte les demandes justifiées des collectifs, avant toute levée des attributions sur cette zone. Quant à la Nouvelle-Ville de Thiès, ses attributions doivent également être annulées.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’appliquer rigoureusement les recommandations sur les études d’impact environnemental et de mener à bien toutes les mesures correctives, notamment celles concernant les attributions multiples ou celles portant sur des superficies trop vastes. Il a demandé au ministre des Finances de consulter les ministres compétents pour mettre en œuvre les recommandations qui relèvent de leurs prérogatives respectives.

Les ministères concernés devront également partager les informations et signaler les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de ces décisions auprès des services de la Primature, en particulier du Conseiller technique chargé des affaires domaniales. Enfin, le ministre des Finances et du Budget a été chargé de prendre les dispositions nécessaires pour finaliser, au plus tard le 31 janvier 2025, les rapports relatifs aux lotissements non encore transmis.