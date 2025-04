Fonds Covid-19 : Baba Hamdy placé sous contrôle judiciaire

L’artiste Baba Hamdy Diawara a été remis en liberté après son arrestation par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur les Fonds Force Covid-19. Il a été inculpé pour détournement de deniers publics par le juge du 5e cabinet du tribunal de Dakar, qui a décidé de le placer sous contrôle judiciaire.

Selon Seneweb, le parquet a relevé une somme de 112 millions FCFA en cause. Entouré de ses avocats, Me Arona Bass, Me Alioune Badara Fall, Me Takha Cissé et Me Adja Cissé, l’artiste a présenté des justificatifs pour la majeure partie des fonds. Toutefois, un montant de 2 116 873 FCFA reste sans explication.

D’après la même source, en guise de garantie, Baba Hamdy Diawara a déposé une caution de 2 millions FCFA. L’enquête se poursuit sous la supervision du juge, dans une affaire qui continue de faire couler beaucoup d’encre.