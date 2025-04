Fonds Covid : Les ex DAGE fixés sur leur sort mardi

L’étau judiciaire se resserre autour des anciens Directeurs de l’administration générale et de l’équipement (Dage) épinglés par le rapport de la Cour des comptes (2022) sur la gestion du fonds de riposte contre la pandémie de Covid-19. Plusieurs d’entre eux, déférés vendredi 18 avril au parquet en attente d’une décision du juge d’instruction, prévue mardi prochain, après un retour de parquet.

Parmi les mis en cause figurent Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ex-Dage du ministère du Développement industriel et des PME, Djiby Diakhaté, ancien Dage du ministère de la Famille, et trois de ses collaborateurs : Ndongo Mbaye, Mamadou Guèye Dramé et Omar Ngalla Faye, cite Le Quotidien.

À en croire le journal, dans le même registre, l’ex-Dage du ministère du Développement communautaire, Aliou Sow, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) pour une présumée surfacturation sur le riz destiné aux populations vulnérables, à hauteur de 2,75 milliards de francs CFA.

L’opérateur économique Moustapha Ndiaye, également concerné dans ce dossier, s’est engagé à répondre à la convocation de la DIC la semaine prochaine.

Par ailleurs, le juge d’instruction du 2e cabinet a inculpé, pour détournement de deniers publics, Pierre Malick Ndong, un ancien comptable. Il a été placé sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution de 720 000 francs CFA.

Ces poursuites s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation par le parquet de Dakar de huit rapports de la Cour des comptes, couvrant autant de ministères : Mines, Culture, Jeunesse, Sports, Santé, Femme, Industrie-PME, et Développement communautaire. Jusqu’ici, seuls cinq (5) dossiers (concernant d’anciens ministres) ont été transmis à l’Assemblée nationale.