Formalisation de l’informel : Un levier pour l’emploi et la compétitivité

En marge du Conseil des ministres, le Premier ministre a présenté une nouvelle approche pour encadrer l’économie informelle. Il a rappelé que ce secteur, bien qu’essentiel à la vie économique, demeure une fragilité structurelle du modèle de développement du Sénégal. Sa formalisation est désormais considérée comme un défi majeur et une condition indispensable pour renforcer la compétitivité nationale.

Le chef du gouvernement a souligné que l’économie informelle se caractérise par une faible productivité, une assiette fiscale réduite, une couverture sociale limitée et une gouvernance institutionnelle fragmentée. Il a reconnu que la Stratégie nationale intégrée de formalisation de l’économie informelle (SNIFEI 2022-2026) n’a pas produit les résultats attendus.

Face à ce constat, il a ordonné une évaluation indépendante et rigoureuse de cette stratégie afin d’élaborer une doctrine rénovée. Celle-ci devra encourager fortement la formalisation et sanctionner les pratiques frauduleuses. Selon lui, la formalisation ne doit plus être perçue comme une contrainte mais comme un levier de compétitivité, de création d’emplois décents et de transformation structurelle de l’économie.

Dans cette perspective, il a proposé une typologie de l’informel en quatre catégories : l’informel de survie, l’informel de transition, l’informel d’optimisation et l’informel illicite. Il a également insisté sur l’alignement des dispositifs d’appui, une approche interministérielle renforcée et des mesures concrètes telles que l’opérationnalisation du statut de l’entreprenant, l’immatriculation obligatoire pour accéder aux avantages publics, une protection sociale visible et accessible, ainsi qu’une lutte accrue contre la fraude organisée.

Enfin, le Premier ministre a demandé au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de lui soumettre dans un délai de quinze jours une proposition pour l’organisation d’un Conseil interministériel dédié à la formalisation. Ce Conseil devra permettre l’adoption d’une stratégie nationale rénovée, assortie d’une feuille de route opérationnelle, d’objectifs chiffrés par ministère et d’arbitrages budgétaires et réglementaires clairs.