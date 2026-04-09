« Sénégal Solidaire »…la fondation des premières dames au cœur de la polémique

L’acte de naissance du Centre National de Dépistage des Cancers à Guédiawaye, ce mercredi 8 avril 2026, marque également le lancement officiel de la Fondation « Sénégal Solidaire ». Si l’initiative est portée par une volonté de transformation sociale, elle ravive déjà un débat passionné sur le rôle des Premières Dames et la transparence des structures parallèles au Sénégal.

La commune de Guédiawaye a été le théâtre d’un événement majeur pour la santé publique : la pose de la première pierre du futur Centre National de Dépistage des Cancers. Présenté comme le projet phare de la nouvelle Fondation « Sénégal Solidaire », ce centre ambitionne de prendre en charge près de 40 000 patients par an. Sous l’égide de l’administrateur général Amadou Dramé, cette institution d’utilité publique se donne pour mission de structurer la solidarité traditionnelle sénégalaise afin d’en faire un levier de développement humain rigoureux et performant.

Pourtant, derrière l’enthousiasme des autorités locales et des promoteurs du projet, une vive polémique s’est installée dans l’arène publique. L’implication directe des deux Premières Dames, Marie Khone Faye et Absa Faye, soulève des questions de fond sur la forme que doit prendre l’engagement social des épouses du chef de l’État. Pour ses soutiens, comme Amy Mara de la coalition « Diomaye Président », il s’agit d’une mise à profit de leurs compétences académiques, toutes deux étant titulaires d’un Master 2, au service des plus démunis.

Cependant, cette lecture est loin de faire l’unanimité, y compris au sein du camp présidentiel. Plusieurs voix parmi les « Patriotes » et membres influents du parti PASTEF expriment, sous couvert d’anonymat ou par des sorties ciblées, une gêne manifeste. Pour ces militants de la première heure, l’avènement d’une telle structure semble entrer en contradiction avec la promesse de rupture systémique et de sobriété institutionnelle prônée durant la campagne électorale, craignant un retour aux pratiques de personnalisation de l’action sociale.

L’honorable députée Maïmouna Bousso s’est faite l’écho de ces inquiétudes avec une fermeté remarquée. Si elle ne conteste pas le droit des épouses du Président à s’engager pour le pays, elle exige que cet investissement s’inscrive strictement dans le cadre républicain existant. Selon la parlementaire, l’action sociale devrait être canalisée par les ministères de la Famille ou de la Santé, plutôt que par des entités satellites qui pourraient, à terme, échapper au contrôle public et aux mécanismes de redevabilité.

Le spectre de la Fondation « Servir le Sénégal » de l’ancienne Première Dame Marieme Faye Sall plane inévitablement sur ce débat. Durant la dernière décennie, cette structure avait été au cœur de nombreuses critiques dénonçant une diplomatie de l’ombre, des financements opaques et un mélange des genres entre ressources publiques et libéralités privées. Pour une partie de l’opinion, la création de « Sénégal Solidaire » risque de reproduire ce schéma de « fondation écran » où les logiques de lobbying et d’influence prennent le pas sur l’intérêt général.

Au-delà de la lutte contre le cancer, la nouvelle fondation prévoit d’étendre son champ d’action à l’éducation et au soutien des populations rurales par l’octroi de bourses et la construction d’infrastructures. Cette omniprésence annoncée dans des secteurs régaliens renforce l’appréhension d’un État parallèle. Les détracteurs craignent que la légitimité électorale du Président ne serve de paravent à une structure privée dont la gestion des flux financiers restera, par nature, moins transparente que celle du Trésor public.

Face à ces critiques, les défenseurs du projet invoquent l’urgence sociale. Le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a rappelé que le cancer demeure l’une des principales causes de mortalité au Sénégal, justifiant ainsi toute initiative capable d’accélérer le diagnostic précoce. Pour les proches de la fondation, la collaboration avec des organismes reconnus comme la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) est une garantie de sérieux et d’efficacité qui devrait primer sur les « querelles politiciennes ».

Néanmoins, le défi pour le régime de Bassirou Diomaye Faye sera de prouver que cette fondation n’est pas une simple réédition des pratiques passées. Dans un contexte où l’exigence de transparence est devenue un pilier de la citoyenneté sénégalaise, chaque don reçu et chaque franc dépensé par « Sénégal Solidaire » seront scrutés à la loupe. La ligne de crête est étroite entre la volonté de bien faire et le risque de fragiliser l’édifice institutionnel au profit d’une image de marque familiale.

Si la pierre posée à Guédiawaye est celle de l’espoir pour de nombreux malades, elle est aussi celle d’une nouvelle confrontation idéologique. Le Sénégal de la « rupture » se retrouve face à un miroir : peut-on institutionnaliser le rôle de la Première Dame sans trahir les principes républicains ? La réponse dépendra de la capacité de la Fondation à se soumettre volontairement à un contrôle citoyen et institutionnel sans précédent, sous peine de voir la polémique occulter ses ambitions humanitaires.

La rédaction de Xibaaru