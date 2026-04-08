Kaolack : Un homme retrouvé mort dans sa chambre

Un homme a été retrouvé mort dans sa chambre, mercredi matin, au quartier Boustane dans la commune de Kaolack (centre), non loin de la gare routière ‘’Liberté’’, a appris l’APS de plusieurs témoins.

Le défunt, dont l’âge n’a pas été révélé, était connu ”pour son calme, sa discipline et sa discrétion”, selon les témoignagezs. Il aurait été aperçu mardi par des voisins aux environs de 23 heures.

Les circonstances exactes de son décès restent inconnues, mais la police, après les constations d’usage, a ouvert une enquête.

Le corps sans vie de la victime, qui était mariée, a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass CHREIN) de Kaolack.

Source : APS