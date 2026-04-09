Le président Diomaye appelle à un pacte durable pour les transports routiers

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité urgente de bâtir un pacte solide entre l’État et les acteurs du transport afin de rétablir rapidement le fonctionnement normal des services routiers. Il a rappelé l’importance du dialogue, de l’écoute et du respect des lois pour apaiser les tensions et instaurer une gouvernance responsable dans ce secteur stratégique.

Évoquant la grève entamée depuis dix jours par la Fédération des syndicats des transports routiers, le chef de l’État a déploré la fréquence des mouvements sociaux qui perturbent la mobilité des personnes et des marchandises, avec des conséquences directes sur l’activité économique. Il a réaffirmé son engagement en faveur d’une gestion transparente et efficace des transports routiers, invitant le Premier ministre et le ministre des Transports terrestres et aériens à appliquer de manière inclusive les recommandations issues des états généraux d’octobre 2024.

Le président a également souligné l’importance d’un contrôle routier renforcé et du respect strict du Code de la route, tout en appelant à accélérer les programmes de renouvellement du parc automobile et à améliorer la performance du transport collectif. Il a recommandé le renforcement des flottes de Dakar Dem Dik, du Bus Rapid Transit (BRT) ainsi que celles des opérateurs privés agréés.

Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre des Transports terrestres de lui soumettre, avant la fin avril 2026, un rapport détaillé sur les contraintes et les perspectives de transformation inclusive du secteur, accompagné d’un calendrier précis. Enfin, il a élargi sa réflexion à l’ensemble de la gouvernance des transports, en insistant sur le bon fonctionnement du Train Express Régional (TER), des Chemins de fer du Sénégal (CFS) et des Grands trains du Sénégal (GTS), afin de promouvoir un système multimodal performant au service du développement urbain et interurbain.