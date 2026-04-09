Mbour : La «awo» défigure sa coépouse…pour une cannette de boisson

À Mbour, une violente altercation entre coépouses a atterri devant le tribunal d’instance. À l’origine de cette affaire, un différend banal autour d’une simple canette de boisson.

«F.S. Sow, première épouse d’un émigré mbourois installé en Europe, reçoit un parent à son domicile conjugal, dans le quartier Guinaw Rail. Elle se tourne alors vers sa coépouse, M. Dioum, chargée de gérer les provisions des fêtes, pour obtenir une canette. Refus catégorique : “Il n’y en a plus. La dernière a été bue par mon fils”», narre L’Observateur, qui a assisté à l’audience.

Convaincue qu’il s’agissait d’une humiliation délibérée, alors que leur mari avait acheté trois caisses de boissons, la première épouse a laissé éclater sa colère dans la cuisine. La dispute a dégénéré : F.S. Sow s’est saisie d’un pilon pour asséner deux coups dans le dos de sa rivale.

M. Dioum, qui a perdu connaissance, n’était pas au bout de ses peines. Sa coépouse s’est saisie d’un objet tranchant pour lui lacérer le visage au niveau de la mâchoire. Il a fallu l’intervention des voisins pour extraire «niarel» des griffes de sa rivale. La victime s’en est sortie avec 10 jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT).

À la barre, la prévenue a tenté de minimiser les faits, évoquant une simple gifle et dénonçant les «caprices» de sa coépouse, avant de finir par présenter ses excuses. À la surprise générale, la victime lui a accordé son pardon et a renoncé à toute demande de dommages et intérêts, réclamant uniquement le respect pour une «cohabitation apaisée».

Malgré ce désistement, conclut le quotidien du Groupe futurs médias, repris par Seneweb, le tribunal a reconnu F.S. Sow coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine de quatre mois de prison avec sursis.