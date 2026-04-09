Louga : Les contractuels de la santé en grève de 48h

La sous-section du Syndicat des agents contractuels de la santé et de l’action sociale du Sénégal (SACSASS) de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga décrète une grève de 48 heures pour réclamer le paiement de l’indemnité de logement à tous les agents contractuels des établissements publics de santé (EPS).

Face à la presse, le SACSASS a interpellé les autorités étatiques sur la nécessité de généraliser cette indemnité à l’ensemble des contractuels du secteur. « Depuis 2022, nous courons derrière le paiement de l’indemnité de logement pour tous les contractuels de la santé, mais la tutelle ne fait que du dilatoire. Aujourd’hui, nous demandons à l’État de corriger cette injustice dont les contractuels des établissements publics de santé sont victimes. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’aller en grève de 48 heures à partir de ce mercredi », a souligné Madiagne Ndiaye, chargé des revendications de la sous-section SACSASS de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye.

Le syndicaliste a également ajouté qu’une marche nationale est prévue dans les jours à venir si cette doléance n’est pas satisfaite.

Source : Seneweb