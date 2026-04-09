Golf Sud : Un sexagénaire arrêté pour harcèlement sur mineur

Le Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud a procédé, le 7 avril 2026, à l’interpellation d’un individu âgé d’une soixantaine d’années, poursuivi pour harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature.

Selon les informations recueillies, la victime, un élève de 3ème, a été abordée dans un bus du BRT à la gare de Golf Sud. Le suspect, prétextant vouloir l’aider dans ses études, lui a proposé des manuels de mathématiques et a réussi à obtenir son numéro de téléphone. Rapidement, il a instauré un climat de harcèlement par des appels répétés, avant de formuler des propositions à caractère sexuel.

Faisant preuve de courage et de maturité, le jeune garçon a alerté la Police via le Central de Dakar. Il a ensuite accepté de participer à une opération d’interpellation en simulant une rencontre au domicile du mis en cause.

Le 7 avril, vers 18 heures, une équipe de la Brigade de Recherches a mis en place un dispositif de surveillance à la Cité Aliou Sow. Dès l’entrée de la victime dans la chambre du suspect, les policiers sont intervenus et ont surpris l’homme en pleine tentative de passage à l’acte, en possession de matériel de lubrification.

Conduit au commissariat, le sexagénaire a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue et sera déféré au parquet pour harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature.