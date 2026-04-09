Bassirou Dieng : « les Premières dames n’agissent pas pour leur propre intérêt… »

Entre créer une fondation pour soutenir les couches sociales les plus démunies, donner des passeports diplomatiques aux conjoints des députés et acheter des voitures d’une cinquantaine de millions pour les parlementaires, mon choix est vite fait

Le Sénégal est un drôle de pays. On a parfois des choses à vue de nez à dire mais on préfère aller trouver des poux ailleurs. En lisant la députée Maimouna Bousso considérer la création de la Fondation « Sénégal Solidaire » des Premières comme l’ « accouchement programmé d’un système que nous avions combattu… », il est impératif de rappeler que c’est le système qui a accouché l’octroi aux conjoints des députés des passeports diplomatiques et pourtant ils ne l’ont pas supprimé vu que ça les arrange.

J’aurais vraiment aussi rappeler que c’est le système qui a instauré l’achat de véhicules très coûteux aux contribuables sénégalais et pourtant ils se sont procurés des centaines de véhicules d’une cinquantaine de millions au moment où ils demandent au bas peuple de serrer les ceintures parce que nous sommes au quatrième sous-sol. Si on peut vraiment critiquer la création de Fondation par Mesdames Marie Khone Faye et Absa Faye, qui œuvre bienveillamment pour les couches sociales les plus démunies, on devrait jamais baisser les yeux sur les passeports diplomatiques de nos conjoints, les véhicules, les « Soukeurous Koor » des députés, entre autres privilèges.

Au moins Mesdames les Premières dames n’agissent pas pour leur propre intérêt mais pour le bas peuple. Si vous vous acceptez qu’on octroie des passeports diplomatiques à vos époux ou épouses à cause de leurs « engagements à vos côtés » parce que vous êtes la deuxième institution, rien empêche aux épouses de la Première Institution de notre pays d’avoir leur fondation pour soutenir les actions de leur époux de Président de la République. En plus qui aimerait que son époux ou son épouse ne soit pas actifs pour sa réussite ?

Bassirou DIENG, Coordonnateur du pôle presse communication de la Coalition Diomaye President au niveau national,

Président du comité Ad hoc départemental de Diomaye President à Pikine,

Membre du Conseil national des leaders et de la Taskforce Communication de la Coalition Diomaye Président et Coordonnateur de Diomaye Président de la commune de Tivaouane DiackSao