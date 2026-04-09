Procès en appel des supporters sénégalais : Vidéos accablantes contre un stadier marocain

Les 18 supporters sénégalais incarcérés au Maroc devraient connaître leur sort le lundi 13 avril, date fixée pour leur procès en appel après deux reports successifs, les 16 et 30 mars. Condamnés en première instance à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, ils espèrent voir leur jugement annulé grâce aux arguments de leur avocat, Me Patrick Kabou.

Ce dernier a déposé des conclusions de nullité, mettant en avant le rôle d’un stadier marocain qu’il considère comme « l’instigateur et le provocateur » des incidents. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent en effet ce stadier asséner un coup de poing à un supporter sénégalais.

L’avocat s’appuie également sur les témoignages de policiers sénégalais présents dans le cadre de la coopération sécuritaire, ainsi que sur ceux de supporters. Selon lui, les tensions ont éclaté après un but refusé à l’équipe sénégalaise et l’attribution d’un penalty au Maroc, provoquant un mouvement de foule. Dans ce contexte, le stadier aurait porté un coup de chaise puis un coup de poing à un supporter sénégalais, déclenchant l’altercation.

Bien que présenté comme le premier agresseur, ce stadier n’a pas été inquiété par la justice marocaine. Me Kabou estime que sa présence est essentielle pour établir la vérité, rappelant que les supporters sénégalais affirment avoir porté plainte contre lui pour violences volontaires et propos racistes.

Le procès en appel sera donc décisif pour ces 18 supporters, dont la défense espère obtenir une révision complète de la procédure.