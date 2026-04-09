Golf Sud : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue de synthèse

Le Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud a réussi, le 7 avril 2026, à mettre fin aux activités d’un réseau de trafic de drogue de synthèse opérant dans la zone des Parcelles Assainies. Trois individus ont été interpellés et déférés devant le procureur de la République.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel indiquant un commerce illicite de Kush dans l’Unité 2 des Parcelles Assainies. Sur la base de ces informations, les éléments de la Brigade de Recherches ont mis en place un dispositif de surveillance ciblant le domicile du principal suspect.

Le présumé cerveau du réseau a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison, en compagnie de deux complices. La rapidité d’action des enquêteurs a permis de neutraliser les trois individus simultanément.

Une perquisition minutieuse du domicile et de ses alentours a permis de découvrir 150 képis de Kush soigneusement emballés et dissimulés sur la toiture, prêts à être écoulés.

À l’issue de l’enquête et des interrogatoires, les trois mis en cause ont été déférés au parquet pour détention et trafic de drogue de synthèse.