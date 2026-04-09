Aliou Cissé officiellement nommé sélectionneur de l’Angola

Aliou Cissé est désormais le nouveau sélectionneur de l’Angola. L’ancien technicien des Lions de la Teranga a officiellement signé un contrat de quatre ans avec la fédération angolaise, actant ainsi le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière.

Sa présentation officielle à la presse est prévue ce jour à 16 heures, une étape qui marquera le lancement concret de son projet à la tête de la sélection angolaise.

Avec cette nomination, l’Angola ouvre une nouvelle ère et affiche clairement ses ambitions sur la scène du football africain.