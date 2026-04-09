Sangalkam : Deux hommes surpris en pleins ébats sexuels

Alors que l’affaire des 62 présumés homosexuels arrêtés par la brigade de recherches de Keur Massar n’a pas encore fini de faire parler d’elle, le département de Rufisque a été le théâtre d’un nouveau présumé scandale sexuel.

Selon des sources de Seneweb, deux hommes ont été surpris hier en pleins ébats sexuels dans un domicile à Sangalkam. Il s’agit d’un entrepreneur et d’un restaurateur.

Sans la prompte intervention des gendarmes de la brigade territoriale de Sangalkam sous le commandement de l’adjudant-chef Mamadou Sow, les deux suspects auraient été lynchés par la foule.

Sur instruction du procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet du TGI de Rufisque, ils ont été placés en garde à vue pour actes contre nature. L’enquête se poursuit.

Source : Seneweb