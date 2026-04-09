Rentrée solennelle du Barreau : le Président réaffirme son engagement pour une justice forte

Le Président de la République a honoré de sa présence la rentrée solennelle de la Conférence du Stage du Barreau du Sénégal, un rendez-vous majeur de la vie judiciaire nationale.

Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a souligné le rôle central de la justice dans la consolidation de l’État de droit et la stabilité des institutions. Conscient des attentes croissantes des citoyens, il a assuré que les réformes engagées dans le secteur se poursuivent avec constance et détermination.

Le Chef de l’État a insisté sur les objectifs prioritaires de cette transformation : garantir l’indépendance de la justice, améliorer les conditions de travail des professionnels du droit et moderniser les infrastructures ainsi que les outils du système judiciaire.

Il a réaffirmé sa volonté de mener ces réformes à terme afin de bâtir une justice plus crédible, accessible et efficace, inscrite dans une vision globale de gouvernance au service des aspirations légitimes des Sénégalais.

Cette cérémonie a ainsi constitué une tribune pour réaffirmer l’engagement de l’État en faveur d’une justice solide, considérée comme un pilier essentiel de la démocratie et du développement du pays.