Affaire Pape Cheikh Diallo : Un célèbre tailleur-styliste arrêté

Avec six nouvelles arrestations réalisées lundi dernier, dont une à Saly et cinq à Dakar, la Brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar a procédé à sa 63e interpellation dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Comme annoncé par nos confrères de 2AS, le tailleur-styliste Hady Guèye est le dernier suspect interpellé. Cette 63e interpellation est intervenue le 6 avril dernier à Ben Tally.

Selon des informations exclusives de Seneweb, Hady Guèye entretenait une relation amoureuse avec l’animateur Pape Cheikh Diallo.

Les six suspects, dont le Bongoman de Saly, Oumar Gningue, placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar, seront présentés ce vendredi 10 avril au juge d’instruction du premier cabinet. Le procureur Saliou Dicko est informé des derniers développements du dossier.

Source : Seneweb