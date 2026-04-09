Ousmane Sonko critique la politique internationale de Donald Trump

Lors d’une conférence organisée le jeudi 9 avril au Musée des Civilisations Noires, en présence du directeur de l’IRIS, Pascal Boniface, auteur de Les Maîtres du Monde, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé avec fermeté sur les dérives qu’il attribue à la politique internationale américaine. « Donald Trump n’incarne pas la paix, mais la déstabilisation du monde », a-t-il lancé sous les applaudissements du public.

Le chef du gouvernement a également dénoncé l’attitude de plusieurs pays occidentaux, qu’il accuse de tenir un double discours. Selon lui, ces États condamnent officiellement les violations du droit international, tout en adoptant des positions contradictoires pour ménager Washington. Il a cité en exemple les justifications données autour de figures comme l’ayatollah Khamenei ou Nicolas Maduro, estimant que ce n’est pas aux puissances étrangères de décider du sort des autres peuples.

Ousmane Sonko a insisté sur l’incohérence qu’il perçoit dans la diplomatie occidentale : « Déplorer les atteintes au droit international tout en maintenant des bases militaires n’est pas une ligne politique cohérente », a-t-il affirmé.

Évoquant les conséquences de la crise mondiale, il a alerté sur les risques à venir, notamment pour les pays les plus vulnérables. Selon lui, au-delà des enjeux énergétiques, les répercussions pourraient toucher l’alimentation et d’autres secteurs essentiels.

Enfin, il a mis en garde contre les logiques de domination géopolitique, estimant que la stratégie américaine visant à renforcer son influence et à couper les voies d’approvisionnement de ses concurrents menace l’équilibre mondial. « Les États-Unis eux-mêmes ne seront pas épargnés par les effets négatifs de cette politique », a-t-il conclu.