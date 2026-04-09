Audience : Patrice Motsepe reçu par le président Diomaye

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a accordé une audience au Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, en visite officielle au Sénégal. À cette occasion, le Chef de l’État lui a souhaité la bienvenue en terre sénégalaise, marquant ainsi l’importance que le pays accorde au dialogue avec les instances dirigeantes du football continental.

Les échanges ont été décrits comme francs et approfondis, abordant sans détour l’ensemble des sujets liés à la situation récente du football africain. Le Président de la République a réaffirmé avec force les principes auxquels le Sénégal demeure attaché : respect du droit, exigence de transparence et préservation de l’intégrité des compétitions.

Il a également insisté sur la nécessité de garantir la crédibilité du football africain, dans un contexte où le continent doit rester uni et se projeter avec responsabilité vers les grandes échéances internationales.

Dans cette dynamique, le Sénégal entend poursuivre son action avec sérénité, responsabilité et fermeté, afin de défendre ses intérêts légitimes et son honneur. Le Chef de l’État a assuré que son pays suivra avec vigilance les développements de la situation, dans le respect des instances compétentes et des voies de recours engagées.