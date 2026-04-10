Le «cas» Macky Sall à l’ONU…Pourquoi le régime de PASTEF voit rouge ?

L’arène diplomatique mondiale s’est transformée en un prolongement inattendu des rivalités politiques sénégalaises. L’annonce de la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU), soutenue officiellement par le Burundi plutôt que par son propre pays, a créé une véritable onde de choc au sein du nouveau pouvoir à Dakar. Pour les partisans du « Projet » porté par PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), cette démarche dépasse largement le cadre d’une reconversion internationale : elle est perçue par certains comme une provocation politique.

Le premier point d’achoppement réside dans le symbole de l’immunité diplomatique. Pour les partisans du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, voir Macky Sall s’installer au sommet de l’ONU équivaudrait à lui offrir un sanctuaire inviolable. Alors que des voix s’élèvent au sein de la majorité pour réclamer des comptes sur la gestion passée et les violences politiques de 2021-2024, une telle nomination gèlerait de facto toute velléité de poursuites judiciaires internationales ou nationales.

Ensuite, cette candidature est perçue comme une « supercherie » par les collectifs de victimes et les activistes proches du pouvoir actuel. Le régime de PASTEF a bâti son identité sur la rupture et la justice pour les « martyrs » des manifestations passées. Voir l’homme qu’ils désignent comme responsable de cette répression être célébré comme le héraut du multilatéralisme et de la paix mondiale est une pilule que les patriotes ne sont pas prêtes à avaler, craignant une réhabilitation prématurée de son image.

Sur le plan diplomatique, le malaise est tout aussi profond. Le fait que Macky Sall ait dû passer par le parrainage du Burundi pour soumettre son dossier souligne l’isolement et la rupture totale avec Dakar. Le ministère des Affaires étrangères sénégalais a d’ailleurs dû clarifier publiquement qu’il n’avait été « à aucun stade associé » à cette démarche. L’ancien président semble ignorer la souveraineté du nouveau gouvernement en cherchant des appuis ailleurs sur le continent.

L’enjeu est aussi une question d’influence régionale. Macky Sall, fort de son réseau international tissé durant douze ans, continue d’exister sur la scène mondiale, ce qui fait de l’ombre à la nouvelle diplomatie sénégalaise qui cherche encore ses marques. Le régime craint que l’aura de l’ancien président ne parasite les messages du nouveau Sénégal à l’étranger, créant ainsi une forme de « dualité de pouvoir » diplomatique particulièrement gênante.

Un autre facteur de tension est la remise en question récente de la loi d’amnistie de mars 2024. Le Conseil constitutionnel ayant ouvert la voie à une possible imprescriptibilité de certains crimes, le timing de la candidature de Macky Sall apparaît, aux yeux de certains patriotes, comme une manœuvre de fuite en avant. Pour les partisans de PASTEF, l’ONU ne doit pas devenir une « blanchisserie » pour des dirigeants dont la gestion fait l’objet de critiques acerbes.

Économiquement, le régime accuse également l’ancienne administration d’avoir laissé des finances publiques dans un état plus précaire que ce qui était annoncé officiellement. Le contraste entre ces accusations de « maquillage de comptes » et l’ambition de Macky Sall de diriger la plus haute instance de gouvernance mondiale crée une dissonance que le pouvoir en place utilise pour discréditer sa stature morale.

Le rejet récent de cette candidature par une partie des membres de l’Union africaine a d’ailleurs été accueilli avec un soulagement à peine voilé dans les cercles des membres et sympathisants de PASTEF. Ce revers diplomatique pour l’ancien président offre un répit au gouvernement, qui y voit une validation de ses propres réserves. Cela conforte l’idée que le passif politique de l’ex-chef d’État est un fardeau trop lourd pour les institutions internationales.

Cette situation cristallise la lutte pour l’héritage politique au Sénégal. Entre un régime qui prône la redevabilité absolue et un ancien président qui joue la carte de l’expertise globale, le conflit est total. Pour PASTEF, empêcher Macky Sall d’accéder à l’ONU n’est pas seulement une vengeance politique, c’est une condition sine qua non pour asseoir la crédibilité de leur promesse de justice et de rupture systémique.

La rédaction de Xibaaru