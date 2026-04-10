Ranch de Dolly : Un homme retrouvé mort pendu à un arbre

Un homme âgé d’une soixantaine d’années environ a été retrouvé mort dans la brousse, sous un arbre. La découverte macabre a été faite par des habitants de Gadialè, un village frontalier avec le Ranch de Dolly.

Alertés, les gendarmes de la brigade du Ranch de Dolly se sont immédiatement rendus sur les lieux du drame. Après constat, la dépouille de la victime a été acheminée au poste de santé de Gassane, puis déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.

Selon une source proche du dossier cité par Seneweb, le défunt serait un malade mental domicilié au quartier Darou Marnane, dans la ville sainte de Touba.